Coronavirus a Napoli, l'appello di Aldo e Tania: «Più aiuti alle famiglie con disabili»

L’emergenza nell’emergenza. E’ quella in cui si trovano le famiglie napoletane che, oltre a fronteggiare grandi difficoltà economiche e le conseguenze dell'allerta Coronavirus, hanno la preoccupazione di continuare a salvaguardare la salute dei loro figli disabili. Nella storia di Aldo Torcasio e sua moglie Tania non c’è solo la perdita del lavoro e di quelle entrate economiche che riuscivano a farli sopravvivere ma, il colpo più duro, riguarda l’interruzione delle terapie e delle attività di sostegno che quotidianamente li aiutavano. «La nostra priorità sono Michele, Giovanni ed Emmanuele» spiega la coppia che abita nel quartiere Vasto e racconta le grandi difficoltà di questo periodo per l’accudimento dei tre piccoli, tra cui due disabili.

«Il primo ha 8 anni, il secondo, Giovanni ne ha 7 ed è affetto da disturbi dello spettro autistico e ritardo psicomotorio- racconta Aldo- infine il più piccolo, Emmanuele, ha 4 anni ed è nato con atresia esofagea, in pratica è stato necessario ricostruirgli artificialmente l’esofago che non aveva». La quarantena per Giovanni è diventata molto complicata. Il bimbo è inevitabilmente più irrequieto e peggiora senza il supporto delle attività di logopedia, psicomotricità e le terapie di sostegno che lo aiutano a gestire il disturbo autistico di cui è affetto. «Emmanuele è stato operato 9 volte, di cui la prima appena nato altrimenti avrebbe rischiato la vita- spiegano i genitori- ora può deglutire con un esofago artificiale che va dilatato ogni tanto, visto che il bambino è in crescita per questo dobbiamo seguirlo con controlli costanti, l’assunzione di medicinali specifici e una dieta particolare semi-liquida». Ora che le difficoltà economiche aumentano, Aldo e Tania vorrebbero contare sulle spese solidali che, nel loro caso, diventano più complicate. «Nelle buste delle spese solidali non c’è mai il cibo specifico per il nostro bambino che può mangiare solo alimenti semi-liquidi- spiega il padre- inoltre abbiamo grandi difficoltà a procurarci queste offerte dei volontari perché il servizio messo a disposizione dal Comune di Napoli fa solo aspettare al telefono e le altre raccolte messe a disposizione dai commercianti o associazioni, finiscono subito e torniamo a mani vuote dopo ore di attesa».

Questo problema è stato riscontrato da molti cittadini che dopo la pubblicazione da parte di volontari sui social dei punti di distribuzione delle buste, si sono accalcati aspettando per ore il loro turno senza riuscire ad approvvigionarsi. «E’ importante che ci siano vari tipi di realtà, comprese le commerciali, che si sono organizzate per offrire le buste della spesa solidale ma bisogna fare attenzione perché le raccolte fai da te creano disagi» chiarisce Armando Simeone del “Comitato Lenzuola Bianche” che rifornisce con una raccolta alimentare le Chiese del centro storico. «Senza un’organizzazione che possa garantire una distribuzione equa e anche delle priorità come nel caso di famiglie con disabili, si produce disagio psicologico e morale, per questo sollecitiamo chi vuol fare del bene a collegarsi ai canali ufficiali- spiega Simeone- a maggior ragione con le Chiese che stanno facendo un gran lavoro sul territorio». Da qualche giorno, Simeone è riuscito a far pervenire delle buste per la famiglia di Aldo e Tania, attraverso la sua raccolta per la Chiesa dell’Annunziata ma c’è molto da fare «per tutte le famiglie che vivono sia il disagio economico che condizioni di disabilità tra i familiari».

A queste difficoltà si aggiunge il problema dei farmaci. «Spendiamo circa 150 euro al mese di medicine ora il lavoro è fermo da circa un mese nel calzaturificio dove faccio l’artigiano e aspetto la cassa integrazione che non arriva mai» aggiunge Aldo che sta chiedendo aiuto ai suoi genitori, a loro volta impegnati ad aiutare altri tre figli che compongono la loro numerosa famiglia. «Siamo riusciti a procurare i medicinali ad Emmanuele grazie alla generosità della farmacia “Mura Greche” di piazza Calenda e “Pisani” di via Foria ma riteniamo che queste famiglie debbano avere vie preferenziali per gli aiuti a cui hanno diritto» aggiunge Armando Simeone che auspica meno burocrazia e più veocità per «attivare la cassa integrazione ai tanti lavoratori in difficoltà».

Infine la beffa è arrivata ieri con una raccomandata che annuncia per il 21 aprile 2020, nella sede in via Guantai ad Orsolone. la visita Inps, «per accertamenti sulla permanenza dei requisiti sanitari» al figlio più piccolo. «Emmanuele ha una condizione più a rischio rispetto agli altri bambini e siamo spaventati dalla necessità di doverlo portare a visita- concludono i genitori- allo stesso tempo, temiamo che non andando, potremmo incorrere in intoppi burocratici e ci verrebbe tolto il contributo a cui nostro figlio ha diritto oltre che estremo bisogno, chiediamo solo che il Sindaco, il Presidente della Regione e le istituzioni aiutino noi e tutte le famiglie come la nostra».

