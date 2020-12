Coronavirus: nei policlinici di Napoli la campagna vaccinale inizierà il 2 gennaio

Partiranno il 2 gennaio 2021 le procedure vaccinali anti Sars-Cov2 per i dipendenti dell'Azienda ospedaliera universitaria «Luigi Vanvitelli» e dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II« di Napoli. I due Policlinici, su indicazione dell'Unità di Crisi della Regione Campania, daranno il via alla campagna di somministrazione del vaccino prodotto dall'azienda Pfizer Biontech che ha particolari caratteristiche di composizione, conservazione e stoccaggio, tanto che risulta necessaria una adesione preventiva, onde evitare sprechi. L'accettazione dell'offerta, che ha registrato numeri importanti, comporterà la somministrazione di due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. »La data dell'inizio della campagna vaccinale è stata anticipata così da consentire la somministrazione, e quindi la copertura immunizzante, a più persone il prima possibile«, spiega il direttore generale dell'Aou Vanvitelli, Antonio Giordano.

«Tra questi - aggiunge - molti studenti e specializzandi, concreto esempio per diffondere e sensibilizzare la cultura della vaccinazione. Per quel che riguarda il piano operativo, abbiamo allestito nell'edificio 3 di Cappella Cangiani, una delle strutture della nostra Azienda, il Centro Vaccini con ampi ambulatori e laboratori; una intensa attività organizzativa, avviata da settimane, svolta sinergicamente con l'Ateneo Vanvitelli che ringrazio per il prezioso gioco di squadra». Il direttore generale dell'Aou Federico II, Anna Iervolino, sottolinea: «I vaccini sono la migliore arma a nostra disposizione nella battaglia al Covid. Bisogna proteggere innanzitutto gli operatori sanitari e coloro che sono impegnati in prima linea. Noi dell'azienda ospedaliera Federico II siamo pronti per l'avvio della campagna vaccinale, con cui vogliamo testimoniare riconoscenza a quanti hanno assicurato un contributo straordinario al servizio sanitario e sottolineare l'importanza della ricerca quale motore per il progresso dell'intera società».

