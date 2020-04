Coronavirus a Pomigliano, morto 42enne affetto da sindrome Down: sesta vittima

LEGGI ANCHE

La mamma e la sorella non gli hanno potuto dare l'estremo saluto. Come infatti prevede la legge non ci sarà nessun funerale per Giosuè, giovane uomo di 42 anni ucciso ieri dal Covid-19, dopo giorni e giorni trascorsi in un ospedale di Napoli. Un dramma nel dramma. Giosuè a dispetto della sua sindrome di down era più vitale e intelligente di tanti cosiddetti normodotati. Un momento straziante è stato il suo ricovero in ospedale. «Non voleva staccarsi dalla sorella alla quale era molto legato» raccontano i conoscenti. La sorella dell'uomo deceduto fa il medico in un ospedale di Napoli. Non è positiva al Coronavirus. Ha terminato il periodo di quarantena ed è tornata al lavoro.. Nella città delle fabbriche chiuse o solo semiaperte sono 22 i contagiati ufficiali e 12 i guariti. Ne ha dato notizia con un videocomunicato diffuso ieri il sindaco,, che pur elogiando il comportamento finora tenuto dalla grande maggioranza della sua comunità sul fronte del rispetto delle restrizioni non ha però potuto non ammonire chi esce di casa e affolla le strade senza nessuna reale giustificazione. «La polizia municipale sta facendo l'impossibile ha detto il sindaco ma ogni volta che i cittadini vengono fermati adducono la giustificazione che devono fare la spesa. Ma sono gli ultimi giorni di grandi sacrifici per cui non vanifichiamo lo sforzo fatto dalla città».in grado di contenere il contagio. Su questo fronte proprio ieri è spuntata un'ottima notizia: a Pomigliano sono giunte 22mila mascherine. «Sono state donate in forma anonima aggiunge il sindaco perché chi vuole fare del bene lo fa senza esibire il proprio nome». La stoccata è al Movimento Cinque Stelle, i cui esponenti locali negli ultimi giorni erano finiti al centro di tensioni politiche a causa di alcune donazioni di mascherine e alimenti annunciate attraverso foto e commenti sulle loro pagine Facebook. Tre giorni fa il sindaco, indispettito, ha respinto un carico di mascherine procurate dai grillini. «Ora però ne abbiamo oltre 20mila - conclude Russo - martedì si riunirà la commissione per organizzarne la distribuzione».