Emergenza Coronavirus, Pompei risponde così: generi alimentari di prima necessità e farmaci a domicilio per le famiglie in difficoltà. Il comune di Pompei attiva il numero per le emergenze dalle 8 alle 22 dal lunedì alla domenica. Allo 0818576300 risponde un operatore dei vigili urbani che prende in carico la richiesta di aiuto per, poi, trasmetterla ai colleghi. Gli uomini agli ordini del comandante Gaetano Petrocelli provvedono ad acquistare alimenti e medicinali e consegnarli a domicilio.

