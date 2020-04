LEGGI ANCHE

«Sorveglieremo la costa sia con motovedette via mare che attraverso l'attività sulla terraferma. Va detto, però, che già nelle festività di Pasqua la popolazione ha mostrato grande senso di responsabilità e rispetto delle regole. Mi auguro che anche il 25 aprile non si verifichino spiacevoli sorprese». Così, comandante della Capitaneria di porto di Castellammare annuncia che domani e domenica i controlli saranno particolarmente intensi. Allo stesso tempo, però, confida nel buon senso dei cittadini, dimostrato già due settimane fa. «Nei giorni di Pasqua e pasquetta in mare non abbiamo trovato imbarcazioni sottolinea Nemmeno una. Anche sulle spiagge nessuna particolare criticità. Abbiamo individuato e sanzionato soltanto tre persone che erano sugli scogli della Regina Giovanna. Un'unica gita non rispettosa dei divieti che, dunque, è durata molto poco».Domani e dopodomani il territorio sarà sorvegliato in maniera capillare. Oltre agli uomini della guardia costiera ci saranno carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani dei sei Comuni a presidiare l'intera penisola sorrentina. Anche stavolta un unico coordinamento, senza duplicazioni o fasce orarie scoperte. I divieti di circolazione per motivi non strettamente necessari vanno rispettati. E a controllare saranno in tanti.Come per Pasqua e pasquetta, anche per l'anniversario della liberazione d'Italia, e la successiva domenica ci saranno carabinieri, poliziotti, finanzieri e vigili nei punti nevralgici di un territorio che per sua vocazione tende ad attrarre turisti e visitatori. Ma bisognerà aspettare ancora un po' per fare trekking, passeggiate, escursioni o gite al mare.Anche se i trasgressori durante le festività di Pasqua non sono stati molti, le pattuglie delle forze dell'ordine continueranno a presidiare la statale sorrentina e le arterie secondarie: ci saranno cambi di guardia tra una fascia oraria e l'altra per non lasciare mai zone scoperte. Da mare oltre alle due motovedette della capitaneria di porto, ci sarà quella dei carabinieri, i quali sorveglieranno il territorio anche dall'alto con il loro elicottero. Anche la Circumvesuviana domani resterà chiusa, come lo sarà anche il primo maggio.