Sorpresi in un circolo ricreativo a bere caffè: per questo motivo quattro persone sono state denunciate a Portici per violazioni del decreto «Io resto a casa» nel corso di un controllo sul territorio eseguito da Carabinieri della locale Stazione e dalla Polizia Municipale.

Ultimo aggiornamento: 12:48

