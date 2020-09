Coronavirus a Portici. Dipendente positivo, tamponi negativi per i colleghi del Comune

Nessun positivo al tampone fra i colleghi del dipendente comunale che ha contratto il Covid-19. Sono ore di inarrestabile attività quelle che hanno scandito il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna nelle sedi comunali, dove sono state avviate tutte le procedure antiCovid.

Intanto il sospiro di sollievo per l’esito negativo della prima tranche di tamponi eseguiti agli impiegati che avevano lavorato a stretto contatto con la persona risultata positiva.

Lo screening è proseguito per l’intera mattinata, durante la quale oltre 60 dipendenti si sono volontariamente recati nei centri specifici per accertare eventuali altri contagi. Tamponi di cui gli esiti sono attesi proprio in giornata.

Dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cuomo, fanno inoltre sapere che nella notte sono state completate le operazioni di disinfezione dei locali di tutte le sedi comunali.

Nelle prossime ore saranno sottoposte al tampone le persone in servizio nella sede distaccata del Comune, dove appunto lavora il dipendente positivo al Covid-19.

L’immediatezza delle misure per contenere i contagi e il rigido rispetto dell’uso delle mascherine nei giorni precedenti alla scoperta, ha fatto sì che al momento le conseguenze del Covid siano limitate soltanto alla persona che l’ha contratto.

Attivo in prima linea, oltre ai dirigenti dei vari uffici comunali, anche l’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo.

