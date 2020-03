Coronavirus a Napoli, positivo anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli: è il secondo caso

Aumenta il bilancio dei contagiati da Coronavirus nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli. Sono due i medici risultati positivi fin'ora e a distanza di poche ore, l'uno dall'altra.

Il direttore generale del presidio, Antonio Giordano ha comunicato l'esito del test del Covid-19, dichiarando il proprio auto isolamento. È il secondo caso di accertamento della presenza del virus nel presidio, dopo quello della direttrice sanitaria Maria Vittoria Montemurro che stamattina aveva dichiarato di «sentirsi bene» annunciando il suo isolamento domiciliare.

«Sto bene e resto a casa in isolamento» ha fatto sapere Giordano che non fermerà la sua attività professionale. «Nonostante lo stop forzato continuerò a lavorare e a seguire le attività aziendali» ha ribadito il direttore generale che già, in conseguenza al primo contagio acclarato oggi, aveva disposto modalità alternative di lavoro e misure di prevenzione per i dipendenti.

«Il personale della struttura strategica è stato già sottoposto a quarantena - ha concluso Giordano - si continuerà a lavorare in modalità smart-working assicurando la continuità operativa».

