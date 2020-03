Quinta persona morta a Pozzuoli: si tratta di un’anziana residente nel quartiere di Monteruscello, al lotto 3 di via Pasolini, nelle stesse palazzine popolari dove in 48 ore, tra lunedì e mercoledì, è morta una coppia di coniugi risultata positiva ai tamponi del Covid-19.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Benevento, secondo morto: addio al 90enne di Guardia Sanframondi

La donna, I.A., 80 anni, domenica sera era giunta al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per la rottura di un femore causata da una caduta in casa. In poche ore le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, causato da una crisi respiratoria. La donna è risultata anch’essa positiva al tampone. Trasferito in ospedale anche l’anziano marito. L’impennata dei casi ha fatto scattare l’allarme per un possibile focolaio nel quartiere: Comune di Pozzuoli e Asl hanno disposto per le prossime ore una nuova sanificazione degli edifici. In totale sono 19 i casi di Coronavirus accertati a Pozzuoli: 13 attualmente contagiati, 5 decessi e una guarigione.

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA