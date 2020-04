LEGGI ANCHE

È ripartito a mezzo servizio il Santa Maria delle Grazie dopo lo scoppio del focolaio di coronavirus. Ieri mattina, al termine del sopralluogo del direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amore, è arrivato l'ok per la riapertura del reparto di medicina rimesso a nuovo dopo i 27 contagi che hanno interessato medici, infermieri e operatori socio sanitari.: dal personale infermieristico fino agli arredi nelle stanze, resta invece il primario Raffaele Ranucci, tra i 53 contagiati. Chiusi i reparti di pediatria e otorinolaringoiatra, attivi i ricoveri programmati in day hospital per terapie di oncologia e cardiologia, mentre nel reparto di urologia gli unici interventi sono stati effettuati sui pazienti provenienti dal pronto soccorso. Il reparto di medicina d'urgenza dovrebbe riaprire a fine mese, in quanto i locali sono ancora soggetti alle operazioni di sanificazione, mentre resta a mezzo servizio il pronto soccorso, off-limits dal giorno di Pasquetta quando fu chiuso agli arrivi delle ambulanze del 118 che nel frattempo continuano ad essere dirottate verso gli ospedali San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e San Giuliano di Giugliano. La riapertura del pronto soccorso e la totale ripresa delle attività è invece ancora slittata alla prossima settimana.che ha avviato un'indagine per verificare possibili casi di cattiva gestione dell'emergenza sanitaria al Santa Maria delle Grazie. Un focolaio che ha provocato pesanti ripercussioni su Pozzuoli, innescando una catena di contagi che nelle ultime due settimane ne ha fatti registrare 50, aggravando il bilancio totale che oggi tocca quota 90. «Questi numeri possono spaventare ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia - ma non dimentichiamo quanto è accaduto presso il nostro ospedale nelle ultime settimane: abbiamo avuto un incremento di ammalati, circoscritti al Santa Maria delle Grazie. Considerando l'ampiezza del bacino di utenza del nosocomio, le cose potevano andare decisamente peggio». Figliolia, insieme agli altri tre sindaci dei comuni flegrei, attende chiarimenti sulla vicenda e una relazione da parte dei vertici dell'Asl anche alla luce delle richieste avanzate all'indomani dello scoppio del focolaio., consegnato il 15 aprile scorso ma ancora chiuso a causa della carenza di medici e infermieri decimati dai casi di coronavirus e dalle quarantene obbligatorie. Un reparto all'avanguardia, realizzato dalla Siram Spa di Napoli in un'area dismessa al secondo piano della palazzina che ospita il Dipartimento di Salute Mentale. Il nuovo covid center è composto da 11 posti letto, tutti in stanze singole, che in casi di emergenza possono essere raddoppiati. A questi si aggiungono 4 posti di terapia sub intensiva. Ogni paziente è videosorvegliato attraverso una telecamera collegata con una sala di monitoraggio che, attraverso tecnologia IP, può permettere al paziente di collegarsi con l'esterno per avere contatti con i propri familiari.