Sarà consegnato domani il nuovo reparto di degenza Covid del complesso ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.La nuova struttura, realizzata in 3 settimane, è dotata di 11 posti letto di cui 4 di terapia subintensiva. Proseguono intanto le operazioni di controllo sul personale sanitario, dopo i contagi legati al passaggio di una paziente positiva al coronavirus.LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, in giro in auto senza patente e assicurazione: 10 veicoli sequestrati e 338 multe Il direttore sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni, è da oggi al lavoro a Pozzuoli per affiancare la Direzione sanitaria dell'ospedale al fine di «garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari in corso sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e garantire al meglio e nella massima sicurezza la totale riapertura del Pronto Soccorso», si legge in una nota.. «Si tratta, di fatto - sottolinea una nota della Asl Napoli 2 Nord - del maggior numero di tamponi effettuati in Campania su una piccola comunità lavorativa ad alto rischio quale è quella del personale ospedaliero».Tale organismo vedrà la presenza tra gli altri di Alessandro Perrella, infettivologo dell'ospedale Cotugno di Napoli, impegnato nel team regionale della Protezione Civile per la gestione del Covid-19.