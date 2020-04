Coronavirus: prime dimissioni per un paziente Covid, il Loreto Mare festeggia con «Happy»

Ultimo aggiornamento: 20:12

Indossa la divisa monouso, una mascherina e i guanti mentre percorre la corsia ospedaliera, lasciandosi alle spalle il reparto dove ha combattuto il Coronavirus. Si tratta del primo paziente dimesso stamattina dall’ospedale Loreto Mare, il presidio di via Vespucci che, con l’emergenza Covid, è stato totalmente convertito per l’assistenza ai contagiati. Le immagini che ritraggono il 56enne, originario della provincia di Salerno, mentre si saluta toccando i gomiti con medici e infermieri, sulle note della canzone “Happy” di Pharrell Williams, sono impresse nei video girati dai sanitari del presidio. Con i propri telefonini, gli operatori ospedalieri hanno voluto tracciare un segno della conclusione felice del ricovero Covid ma, allo stesso tempo, hanno voluto fermare il tempo e trattenere la gioia che ha coinvolto tutti i team impegnati nell’assistenza sanitaria.Dopo il ricovero nel reparto di Medicina per i pazienti contagiati senza complicazioni respiratorie, il 56enne è stato dimesso con una piccola cerimonia simbolica che si è conclusa con la benedizione del padre religioso del presidio che ha invocato anche Santa Maria di Loreto, a cui è dedicata la struttura.«Onore al Loreto Nuovo, un ospedale riconvertito dall'oggi al domani in "Covid 19" con tutti noi in prima linea che nonostante lo stress psicologico, abbiamo dato il nostro meglio e oggi sono arrivate le prime gratificazioni- si legge sulla pagina facebook di uno dei sanitari- non vogliamo ringraziamenti ma porre attenzione sulla valenza del nostro presidio». Altre buone notizie riguardano due imminenti dimissioni, per un 56enne che è stato estubato e un secondo paziente risultato negativo al primo tampone, oltre al dato che registra zero contagi tra il personale del Loreto. «I buoni risultati sono merito di tutta la squadra del Loreto Mare che pur non avendo una preparazione specifica nel settore, si è saputa adeguare all’adozione di procedure nuove e ad un vero e proprio cambiamento di mentalità nell’assistenza» ha sottolineato Franco Faella uno degli infettivologi più esperti in Italia.Lo specialista, in pensione dal 2015 dopo aver guidato la direzione del dipartimento infettivologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli, ha accettato la sfida in forza all’Asl Napoli 1 Centro, di occuparsi dell’allestimento dei reparti Covid al Loreto e della formazione del personale seguendo il presidio come consulente che oggi esprime «una grande emozione che non riguarda solo l’aspetto professionale- spiega Faella- ma anche il lato umano del personale che è emotivamente coinvolto e impegnato in prima linea». Ringraziamenti ufficiali a tutto il personale del presidio di via Vespucci, sono arrivati dal manager dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva che ha commentato le prime dimissioni come «la più grande soddisfazione per tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando da giorni senza tregua a loro va il mio ringraziamenti».