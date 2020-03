Un docente della scuola Capraro, la più grande di Procida, è stato trovato positivo al corona virus: lo ha comunicato stamane la preside dell'istituto sottolineando che l'insegnante non risiede sull'isola e si trova in quarantena domiciliare e che sono state attivate tutte le procedure sanitarie previste. «Con le attività didattiche sospese da settimane confidiamo che non ci siano stati ulteriori contagi» dichiara il sindaco procidano Dino Ambrosino.



