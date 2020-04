Coronavirus in Campania, il sindaco blinda Pozzuoli: prorogate tutte le misure restrittive

Prorogate fino al 3 maggio con ordinanza del sindaco, Vincenzo Figliolia, tutte le misure già in atto per il contenimento della diffusione del coronavirus. Resterà ancora chiuso il cimitero comunale di via Luciano, tranne che per le operazioni di inumazione di salma e deposito di urna cineraria. Chiusi gli uffici comunali, aperti solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attività della polizia municipale e della protezione civile. Per gli altri servizi, e solo per comprovate urgenze, si potrà accedere agli uffici previa prenotazione telefonica o telematica.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, continuerà ad essere valida la chiusura alle ore 14, dal lunedì al sabato, di tutte le attività, ad esclusione di quelle riguardanti il settore alimentare, quelle legate a prestazioni e assistenza sanitaria, le farmacie e le parafarmacie. La domenica resteranno tutti chiusi, compreso il mercato ittico all'ingrosso, ad eccezione di edicole, farmacie e parafarmacie. L'ordinanza del sindaco, recependo la recente ordinanza regionale, dispone l'apertura del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario dalle 8 alle 14. Nella settimana del primo maggio 2020, l'apertura è consentita martedì e giovedì, sempre nello stesso lasso di tempo. Il sindaco ricorda, infine, che tutti gli operatori delle attività commerciali, compresi i cassieri, per ridurre le possibilità di contagio e a tutela della salute pubblica, dovranno utilizzare guanti e mascherini.

