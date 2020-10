«No lockdown», mille in marcia al Vomero: cori, fumogeni e striscioni

No lockdown, circa mille persone stanno occupando in questi minuti il salotto buono del quartiere Vomero. Da piazza Vanvitelli e via Scarlatti la manifestazione dei cittadini e del mondo del commercio dovrebbe snodarsi fino a raggiungere via Luca Giordano. Fumogeni, cori e striscioni.

In un primo momento gli organizzatori della manifestazione hanno fatto il possibile per mantenere il distanziamento sociale ma, col passare dei minuti, la situazione è sfuggita al controllo. “Non possiamo più vivere così - tuonano i rappresentanti delle piccole imprese - col timore delle continue pubblicazioni di dpcm che stanno mettendo in ginocchio il nostro paese. Il Covid non è l’unico nostro nemico”.

Alle 22.20 il corteo si è mosso da via Scarlatti e ha raggiunto via Luca Giordano, dove ha incontrato un secondo corteo che proveniva da piazza Medaglie d’Oro. Dopo alcuni minuti i due cortei si sono mescolati e hanno raggiunto piazza degli Artisti, dove alcuni ristoratori hanno improvvisato una conferenza stampa a favore di telecamera.

Ultimo aggiornamento: 23:02

