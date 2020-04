Coronavirus nel Napoletano, ecco i focolai fuori controllo tra ospizi, ospedali e ipermercati

Una triste contabilità, con numeri che ogni giorno oscillano e cambiano e danno il quadro di una provincia dove il Covid-19 ha attecchito a macchia di leopardo, tra zone più o meno indenni e altre dove sono esplosi pericolosi focolai. In provincia sono stati eseguiti circa 15mila tamponi, 1.170 i positivi, 117 i morti.

AREA NORD

Oltre 10mila tamponi effettuati finora, con 650 casi positivi al Covid-19 accertati e 43 decessi registrati da quando i contagi da pandemia globale si sono sviluppati nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord: un milione di abitanti che risiedono nei 33 Comuni dalla fascia costiera flegreo-giuglianese, compresa l’isola d’Ischia, fino alle zone interne di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano nell’hinterland nord-occidentale. Realtà socio-economiche diverse, sebbene confinanti tra di loro. Con abitudini e caratteristiche sociali diverse, che per certi aspetti hanno inciso sul diffondersi del contagio. Ad esempio ad Afragola e Casoria il picco di contagi sarebbe avvenuto soprattutto per la concentrazione di molte grandi fabbriche e ipermercati di generi alimentari rimasti aperti regolarmente come deciso dal governo, mentre sull’isola di Ischia i 64 casi totali nei Comuni isolani sarebbero stati provocati – secondo le ipotesi degli epidemiologi dell’Azienda sanitaria – dalla circostanza che molti dei residenti svolgono lavori legati al comparto marittimo e alle crociere in giro per il mondo.

Scorrendo i report epidemiologici della terza Asl più grande d’Italia per numero di pazienti, balza subito all’occhio il dato del basso tasso di mortalità da Coronavirus rispetto al numero dei contagiati: 43 decessi per una percentuale del 5 per cento a fronte del 12 per cento del dato nazionale. Ma al di là dei freddi numeri ragionieristici da statistica, dietro quelle cifre ci sono persone che da settimane combattono in un letto d’ospedale o in quarantena domiciliare contro un virus diventato in tutto il mondo un nemico temibile e oscuro.

Nelle terapie intensive della Na2 Nord ci sono attualmente 10 pazienti, mentre altri 56 sono ricoverati nei reparti Covid e 580 sono a casa, perché positivi asintomatici o con sintomi leggerissimi che hanno convinto i medici a non ospedalizzarli. Dati sui casi positivi, tuttavia, che vanno messi in correlazione tra di loro e interpretati anche in riferimento alla popolazione residente nel singolo Comune, per capire se vi siano stati flussi di contagio anomali. Per colpa del divieto di assembramenti non rispettato o per il virus che ha colpito le corsie dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e le residenze per anziani a Marano. In questo Comune attualmente si registrano, a ieri, 77 positivi al Covid-19 e un solo guarito: per lo più si tratta di anziani che si trovavano nelle case albergo e residenze per le terza età, oltre ad alcuni infermieri di quelle strutture. Una impennata nei contagi nel giro di pochissime ore. Com’è avvenuto pochi giorni prima di Pasqua nella zona flegrea e, soprattutto, a Pozzuoli che – stando ai dati ufficiali dell’Asl – ha il numero record nell’area a nord di Napoli con 82 contagiati e a Bacoli, con 22 casi accertati su una popolazione residente che, però, è un terzo di quella di Pozzuoli. Ad incidere sull’aumento dei casi sarebbe stato il focolaio al Santa Maria delle Grazie, come ha ipotizzato anche il sindaco di Bacoli, Della Ragione, critico con i vertici aziendali dell’Asl.

AREA SUD

Cinquantasette comuni, 520 positivi, 74 decessi, 134 guariti. I numeri relativi ai 13 distretti dell’Asl Napoli 3 Sud passano attraverso i quasi cinquemila tamponi effettuati, di cui 493 positivi dall’inizio della pandemia fino al 16 aprile. Un numero che solo ieri ha avuto un’impennata di 500 nuovi test per un allarme scoppiato nella Rsa Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana dove un anziano è risultato positivo e altri quattro sono ricoverati con quadri clinici da Covid.

Nell’area della Napoli 3 sono 112 le personale ospedalizzate, 286 i soggetti in terapia domiciliare. Tre i casi eccezionali: Torre del Greco, Sant’Anastasia e San Giorgio a Cremano, città popolose certo, ma anche epicentri di focolai inizialmente fuori controllo. Il primato è di Torre del Greco che conta 94 positivi, 45 guariti e una frenata di nuovi casi nelle ultime ore. Ma anche venti decessi, l’ultimo ieri, quello di una 66enne morta nell’ospedale di Caserta. D’altronde Torre del Greco fu tra le prime città a entrare nell’incubo coronavirus con il focolaio all’interno della scuola Don Bosco-D’Assisi e con quello sviluppatosi nella parrocchia di San Vincenzo a Postiglione dove l’8 marzo fu celebrata una messa che ha scatenato una serie di contagi tutti legati alla comunità.

Il dramma di Sant’Anastasia è legato alla casa di riposo Madonna dell’Arco dove su 52 ospiti ben 33 sono risultati positivi; 9 sono stati i decessi. «A Sant’Anastasia - spiega Antonio Coppola, commissario per l’emergenza Covid nelle Rsa - i contagiati sono tuttora curati nella stessa casa di riposo che ha spazi a sufficienza e dove si provvede alla santificazione quotidiana. Tra oggi e domani saranno effettuati nuovi tamponi su tutti gli ospiti. Intanto due operatori e due anziani sono guariti». Proprio come accaduto a Ercolano, a Villa delle Camelie con cinque anziani positivi (ora guariti) e altrettanti decessi. A San Giorgio a Cremano, invece, il focolaio si acceso nell’istituto Regina Mundi dove è deceduta una suora e altre 4 sono state ricoverate. Dei 46 positivi, 24 sono guariti e 8 sono morti.

Spesso tra la contabilità dell’Asl e quella dei Comuni si registra una differenza, una guerra di numeri che viene gestita dalle amministrazioni con grafici giornalieri offerti ai cittadini tramite i canali ufficiali. Succede così a Castellammare dove i casi registrati dall’Asl sono 23, a fronte dei 35 segnati dal sindaco Gaetano Cimmino che per il quinto giorno consecutivo esulta per l’assenza di nuovi positivi. A Castellammare i contagi ruotano essenzialmente attorno all’ospedale San Leonardo dove sono 13 i sanitari contagiati tra i reparti di Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso. Tra i 54 cittadini in isolamento, la maggior parte sono parenti o persone che sono entrate in contatto con medici o infermieri e che hanno portato il virus anche nei comuni circostanti, da Gragnano a Sant’Antonio Abate e fino alla Costiera sorrentina dove, tra Vico Equense e Massa Lubrense, si contano 36 positivi. Molti del quali, va annotato, legati al rientro di marittimi sbarcati dalle navi da crociera.

