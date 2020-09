Coronavirus, a Qualiano ancora un caso: positiva una donna che rientrava dalla Sardegna

Ancora un caso di positività, il terzo nel giro di quattro giorni, nel comune di Qualiano. Anche l’ultima contagiata rientrava da una vacanza trascorsa in Sardegna. La notizia è confermata sia dal Comune che dall'Autorità sanitaria locale. La donna, parente di altri contagiati non residenti a Qualiano, è asintomatica ed è già in quarantena domiciliare.

Il sindaco Raffaele De Leonardis ha raccomandato ai suoi residenti di continuare a rispettare le disposizioni in materia di Covid-19: indossare la mascherina, mantenere le distanze, lavarsi spesso le mani e non creare assembramenti.



