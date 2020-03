LEGGI ANCHE

Mascherine vendute a prezzi esorbitanti, scatta il sequestro nel comune di. A darne notizia è il sindaco del comune flegreo"Grazie alla segnalazione di un cittadino - dice il primo cittadino - e al lavoro della Guardia di Finanza abbiamo evitato un indegno business sulla pelle dei quartesi. Lami ha informato di aver sequestrato sul nostro territorio 69 mascherine vendute a prezzi giudicati del tutto spropositati". Il sindaco ha anche relazionato sui controlli eseguiti sul territorio. "Non si esce e non si entra da Quarto se non per comprovate necessità e urgenze", sottolinea.