Una consegna speciale questa mattina per i poliziotti del commissariato di Capri che hanno ricevuto in dono un disegno realizzato da una bambina di 11 anni: un arcobaleno con il messaggioLa piccola Giorgia ha fatto sapere: «L'ho fatto per voi, ho colorato per tutto il pomeriggio di ieri. Grazie per quello che fate». «Un piccolo gesto che ci riempie il cuore di orgoglio» fanno sapere dal commissariato caprese: #grazieanomeditutti.