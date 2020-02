Coronavirus, rinviata l'inaugurazione di Villa Fernandes a Portici

Portici - Rinviata l’inaugurazione di Villa Fernandes, prevista per oggi alle 17:30. L’annuncio è stato diramato poco fa, attraverso la pagina Facebook dedicata all’evento. Il motivo è facilmente immaginabile: sulla scia di quanto stabilito ieri sera dal presidente De Luca, in merito alla sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza Coronavirus, si è ritenuto opportuno rinviare anche la manifestazione.



La decisione è stata quindi maturata dai partner, in accordo col sindaco Cuomo, principalmente per favorire la partecipazione delle scuole, che oggi risulterebbe poco indicata. Nel frattempo, fanno sapere i partner che: “da lunedì mattina assicuriamo che saremo tutti ai nostri posti di lavoro, dunque uffici aperti alla città e soprattutto ai giovani”. “Il riscatto della città e dell’area vesuviana intera passa attraverso il recupero di strutture confiscate alle mafie - prosegue - ed il coinvolgimento e il protagonismo attivo dei giovani e della energia sana della cooperazione e dell’associazionismo locale, che da lunedì, lo ribadiamo, sarà pienamente disponibile e a servizio per il territorio”. © RIPRODUZIONE RISERVATA