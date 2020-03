Più personale sanitario per l'ospedale Rizzoli e l'attuazione di un intervento straordinario per garantire anche all'isola d'Ischia una struttura mobile in grado di assistere un numero più consistente di pazienti da trattare in terapia intensiva. A chiederlo, in un appello a Vincenzo De Luca, è il consigliere regionale Maria Di Scala, che guarda con preoccupazione a quanto può accadere entro la prossima settimana sull'isola verde, blindata da giorni ma alle prese con il fenomeno del possibile contagio cosiddetto di ritorno: le centinaia di lavoratori alberghieri e marittimi ischitani che stanno facendo ritorno dai luoghi dove il contagio da coronavirus era arrivato già nelle settimane scorse. Marittimi sbarcati dalle navi da crociera, ma anche (e in maniera assai più consistente) lavoratori che hanno prestato la loro opera nei mesi invernali negli alberghi sparsi nelle località sciistiche della Svizzera e del Nord Italia. Le stesse dove tanti milanesi e lombardi, si sono recati in vacanza per sfuggire ai divieti imposti dall'emergenza virus.

La paura serpeggia ovunque sull'isola. Il nemico invisibile si fa strada anche negli animi di quanti accolgono con una certa apprensione proprio il rientro a casa di mariti, figli, parenti ed amici. «All'ospedale Rizzoli si segnalano, come altrove del resto, carenze di presidi sanitari atti a garantire la piena sicurezza di medici ed infermieri. Ma la nostra preoccupazione non è volta alla ordinaria quotidianità, quanto piuttosto a ciò che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. Anche ad Ischia ci sono tutti i segnali che lasciano presagire un maggior contagio della popolazione, con la differenza però che - questa è un'isola e in caso di crisi da epidemia, non sarà in grado di fronteggiare la situazione alla stessa stregua della terraferma e della stessa città di Napoli» .

I segnali ai quali si riferisce la Di Scala sono quelli che arrivano dal territorio stesso, dove i due contagiati dal virus, nei giorni precedenti alla conferma della positività, hanno avuto notevoli attività sociali e sono entrati in contatto con centinaia di persone. Il terrore è che Ischia si trasformi, per le sue caratteristiche territoriali e per la sua insufficienza a gestire determinate situazioni di emergenza, in una grande Codogno, dal nome del paese del Lodigiano balzato agli onori della cronaca in tempi di coronavirus. La Asl Napoli 2 Nord attraverso il suo direttore generale Antonio D'Amore in più occasioni ha fatto sapere che all'ospedale Rizzoli sono state adottate tutte le misure per affrontare il diffondersi del contagio sull'isola. «Sicuramente al Rizzoli il personale sanitario è pronto ad esprimersi al meglio delle proprie capacità e possibilità per affrontare l'emergenza - aggiunge la Di Scala - ma invito il presidente De Luca a valutare da oggi la possibilità di adottare nuove misure per evitare il peggio fra una settimana o due. Ad Ischia occorrono più medici ed infermieri ospedalieri e chiedo che almeno uno dei container, ognuno attrezzato con 16 posti letto di terapia intensiva, che la Regione sta acquistando in queste ore, venga destinato all'isola». In alternativa, la Di Scala chiede che si valuti subito la possibilità di attrezzare una struttura alberghiera prossima all'ospedale Rizzoli e della quale è stata già offerta la disponibilità da parte della proprietà. A sostegno delle richieste della Di Scala, si sono espressi con toni analoghi, fra gli altri, anche il sindaco di Forio e presidente nazionale dell'Ancim, Francesco Del Deo e l'europarlamentare Giosi Ferrandino.

