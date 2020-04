Coronavirus a Napoli, padre e nonno di un bimbo picchiano i vigilantes del Santobono

«Bisogna rispettare le regole e capire che sono, prima di tutto, un modo per tutelare i nostri piccoli pazienti». Le parole di Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono, commentano l'ennesimo episodio di prevaricazione e violenza tra le mura del presidio. Ieri mattina, i familiari di un piccolo paziente hanno cercato di infrangere le norme che ora regolano più rigidamente gli accessi alle aree mediche «ma si tratta di disposizioni che non sono solo interne e riguardano provvedimenti governativi per il mantenimento delle distanze in un ospedale dove non possiamo rischiare di avere un focolaio Covid-19» spiega Tipo che sottolinea la presenza di minori ricoverati per malattie croniche e immunodepressi.



L' episodio è avvenuto poco dopo le 10, al pronto soccorso pediatrico dove due uomini, padre e nonno di un bambino che stava ricevendo le cure, hanno preteso di accedere nelle aree mediche. Di fronte il rifiuto delle guardie giurate presenti sul posto che si sono opposte all'ingresso dei familiari, è scattata l'aggressione.



«Le due guardie giurate hanno riportato rispettivamente l’incrinazione di una costola, con prognosi di 15 giorni, e la frattura di un dito della mano-racconta Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - successivamente, sono intervenute altre guardie giurate per calmare la situazione, e un poliziotto del locale drappello che ha messo i due aggressori sotto fermo di polizia giudiziaria in attesa dell’arrivo delle volanti e del sequestro delle immagini della videosorveglianza». L'aggressione ha riportato all'attenzione delle istituzioni, la richiesta del comparto privato della vigilanza «di aumentare il numero di guardie giurate ai pronto soccorso ma con una qualifica adeguata come quella di agenti di pubblica sicurezza con poteri autoritarivi e certificativi» ha dichiarato Alviti.



Anche I sanitari, si appellano al buon senso della cittadinanza. «È inaudito che non si capisca ancora l'importanza delle regole e di rispettarle, nel nostro caso, per tutelare la salute dei piccoli pazienti - spiega il primario- noi garantiamo e garantiremo sempre l' assistenza ma non è tollerabile la violenza e bisogna rispettare le regole». © RIPRODUZIONE RISERVATA