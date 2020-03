Coronavirus, sette persone a passeggio senza motivo a San Giorgio a Cremano: denunciate

LEGGI ANCHE

Sorpresi a passeggiare in città in spregio alle norme del decreto 'Io resto a casà imposte dal Governo. Accade a San Giorgio a Cremano dove gli agenti della Polizia Municipale, nell'ambito di controlli estesi a tutto il territorio, hanno denunciato sette persone che a piedi passeggiavano in città senza un motivo strettamente necessario.Le persone fermate provenivano dai comuni di. I controlli, spiega il sindacosu facebook, proseguiranno anche nelle prossime ore, tutti i giorni con l'aumento degli agenti in strada e il prolungamento dei turni fino alle 24.