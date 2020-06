Coronavirus a San Giorgio, mappati i contatti del 17enne positivo: paura per i genitori di alcuni amici

Tamponi a tutte le persone venute a contatto con il 17enne positivo al Coronavirus, a San Giorgio a Cremano la strategia non cambia. Nel giro di poche ore la task force del Centro di Coordinamento Epidemiologico Comunale, coordinato in municipio dal sindaco Zinno e dai vertici dell'Asl, ha ultimato la mappatura dei soggetti che hanno frequentato il giovane negli ultimi giorni e disposto esami a tappeto per azzerare il rischio focolaio. Sono una decina i coetanei del ragazzo in regime di isolamento preventivo da sabato. Proprio in queste ore le autorità sanitarie stanno procedendo all'analisi dei test idrofili effettuati già nel fine settimana, con i risultati attesi nel giro di un paio di giorni.



Sale intanto l'apprensione delle famiglie coinvolte. Alla preoccupazione per i giovani si aggiunge infatti l'ansia per i soggetti immunologicamente più deboli tra i parenti prossimi dei ragazzi: tra gli stessi genitori degli amici del 17enne risulterebbero esserci anche persone con gravi patologie pregresse e considerate quindi a rischio in caso di infezione da Covid-19. Nessuno tra gli adolescenti attualmente in quarantena domiciliare, compreso quello positivo, presenta al momento sintomi evidenti del contagio. Per il fatidico sospiro di sollievo saranno tuttavia decisive le prossime 36 ore. A far ben sperare sono comunque i precedenti, con già due residenti «under 30» guariti senza complicazioni di sorta.



«Dobbiamo comportarci tutti con grande senso di responsabilità e far comportare allo stesso modo i nostri figli con maturità e consapevolezza che il virus si è attenuato ma non è scomparso ancora totalmente - ha affermato in giornata il sindaco Giorgio Zinno -. La repressione totale è impossibile perchè le persone e luoghi dove si incontrano i nostri ragazzi sono tanti. Pertanto, al netto dei controlli che gli agenti di polizia municipale continuano ad effettuare, l'unica cosa che può metterci al sicuro è agire con senso di responsabilità e rispetto». A San Giorgio restano tre le persone attualmente positive su 50 casi registrati in città da fine febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA