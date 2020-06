Coronavirus a San Giorgio, un guarito e nessun positivo tra gli amici del 17enne contagiato

LEGGI ANCHE

La prossima settimana potrebbe finalmente portare San Giorgio a Cremano tra le città a quota zero contagi da Coronavirus . Le buone notizie sono arrivate nelle ultime ore dalla mappatura dei contatti del 17enne risultato infetto sabato scorso: nessuno dei quasi 50 tamponi effettuati su parenti e amici ha infatti dato esito positivoche avevano preso parte con il giovane a una festa tenutasi nel giardino di una villa privata a San Sebastiano. La bassa contagiosità del ragazzo, che in buona fede aveva continuato a uscire di casa in attesa del tampone dopo che il test sierologico aveva evidenziato livelli anomali di IgG nel sangue, ha fortunatamente scongiurato il rischio di un nuovo focolaio.domani che potrà confermarne la piena guarigione.Già ufficiale ufficialmente fuori pericolo invece un'operatore sanitario sangiorgese, ultimo nome ad aggiungersi alla lista dei guariti.Oltre all'adolescente, si attendono nuovi riscontri nel giro di qualche giorno anche sulle condizioni dell'81enne ricoverato in via precauzionale all'ospedale Cardarelli di Napoli a metà maggio. L'anziano, che aveva contagiato tra le mura domestiche sia la moglie che la badante - entrambe poi guarite - risulta positivo da ormai un mese, ma il suo stato di salute non desterebbe comunque particolare preoccupazione tra i camici bianchi. «I comportamenti corretti e il grande rispetto delle regole portato avanti da quasi tutti i concittadini ci stanno portando fuori dal momento più buio» ha commentato il sindaco Giorgio Zinno, annunciando altri 19 tamponi negativi.