Coronavirus a San Giorgio, riparte la movida del sabato sera: assembramenti di giovani e mascherine abbassate

Ultimo aggiornamento: 19:00

Nel sabato del villaggio sangiorgese dispositivi di protezione individuali e distanziamento sociale restano facoltativi. È quanto emerge da un rapido tour notturno nei centri della movida locale: da piazza Giordano Bruno a via Aldo Moro, passando per il parco di largo Arso e piazza Troisi, la guardia risulta abbassata., intenti a consumare un dolce o un panino. In centinaia hanno popolato ieri le principali arterie di San Giorgio a Cremano in piena «fase due»: una serata primaverile come tante, se non fosse per il tratto distintivo delle mascherine, comunque rigorosamente abbassate all'altezza del mento.(tra cui anche 8 decessi), pare insomma già un lontano ricordo. Il sindaco Giorgio Zinno ha comunque fatto sapere di voler disporre controlli serali alla polizia municipale: nella diretta facebook istituzionale prevista per stasera alle 21, in cui lo stesso primo cittadino risponderà in tempo reale alle domande degli utenti, farà chiarezza in merito a prescrizioni e provvedimenti da adottare.