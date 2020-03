Coronavirus, un caso anche a San Sebastiano al Vesuvio: è un uomo di 54 anni

LEGGI ANCHE

Primo caso di Covid-19 a. Un uomo di 54 anni è in queste ore ricoverato all'ospedale di Nola dove i medici hanno accertato la presenza del virus. L'uomo, ora in condizioni stabili, da alcuni giorni accusava febbre e sintomi influenzali.L'esito del tampone (come da prassi da confermare presso l'Iss di Sanità) è arrivato questo pomeriggio.E' il sindacoa dare l'annuncio ai suoi concittadini, specificando che la famiglia dell'uomo si era messa già da alcuni giorni in quarantena. Accertamenti sanitari sono in corso anche per un' altra persona di San Sebastiano al Vesuvio che nelle prossime ore dovrà effettuare il test.Questa mattina 6 denunce da parte delle forze dell'ordine locali per violazione sulle norme di spostamento.