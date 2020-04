LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo decesso per coronavirus a Sant'Antimo. È avvenuto martedì sera. La notizia è stata riportata nel comunicato del Comune, che fornisce i dati aggiornati sulla diffusione della pandemia in città. Le generalità del defunto non sono state rese note, ma sono numerose le indicazioni che portano ad un uomo di circa ottanta anni, già affetto da gravi patologie, deceduto nella sua abitazione.La notizia ha fatto irruzione in un momento già complesso per la comunità, reduce dalle proteste generatesi in seguito alla consegna dei buoni spesa, messi a disposizione della Protezione Civile per le famiglie in difficoltà. Dopo file interminabili sotto la casa comunale per tutta la giornata di martedì - dalle 12 alle 21 diverse centinaia di persone hanno atteso molte ore per la consegna, sotto una pioggia incessante - il Comune ha deciso il recapito a domicilio. Milleduecento in totale i beneficiari.Ieri, dopo le 13, il nucleo della Protezione Civile della locale Associazione nazionale Carabinieri, l'Aeop con la Polizia Locale hanno iniziato la distribuzione dei ticket. Poco più di cento le consegne effettuate. AMolti hanno contestato le modalità di gestione della consegna dei buoni spesa adottate dal settore Servizi Sociali dell'ente e dalla terna commissariale che guida la città. È stato considerato un grave errore l'aver dirottato, all'ultimo momento, il ritiro dei ticket presso la casa comunale, dopo averne annunciato la consegna a domicilio nei giorni precedenti., nonostante la presenza delle forze dell'ordine intervenute a disciplinare l'afflusso ed a garantire le distanze di sicurezza. Della vicenda è stato persino informato il presidente della Regione De Luca, a cui è stata rivolta la richiesta di rafforzare le misure di sicurezza, garantendo alla città la presenza di un presidio di militari dell'Esercito. Polemiche da più fronti anche per i parametri scelti per l'attribuzione dei ticket; oltre cinquecento famiglie sono state escluse ed hanno annunciato agitazioni e ricorsi.