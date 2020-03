Coronavirus, da santuario di Pompei una «staffetta» per la recita del Rosario

LEGGI ANCHE

«Un Rosario lungo un giorno, tutti i giorni» è la «staffetta di preghiera» che lancia ilLa proposta ai fedeli, che in questi giorni di isolamento nelle proprie case e di angoscia per i numerosi contagi e morti da Coronavirus, hanno ripreso la pratica della recita del rosario quotidiano come conforto e speranza contro la pandemia, è di assumere l'impegno di unirsi mezz'ora al giorno - ogni giorno -, dalle ore 7 alle ore 22, con la recita del rosario, per impetrare la fine della pandemia di Coronavirus.«Pontificio Santuario di Pompei», mediante un post specifico dedicato all'iniziativa. Già da alcuni giorni, migliaia di fedeli delle parrocchie della città mariana e di altre città hanno cominciato questa pratica e anche le Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei, fondate proprio dal Beato Bartolo Longo, che hanno «il Rosario per insegna, per difesa, per titolo», stanno dando il proprio contributo. La preghiera del santo Rosario, fondamento stesso del Santuario di Pompei, è, come diceva San Pio da Pietrelcina, «arma» efficace contro il male.