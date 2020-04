LEGGI ANCHE

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Galante un uomo che, alla loro vista, si è disfatto di uno scatolone tentando di allontanarsper un peso complessivo di 3,3 Kg. C.C., 64enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.