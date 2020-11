Covid in Campania, il sindaco di Napoli de Magistris: temo che lo screening ​sia un pretesto per non riaprire le scuole

«La riapertura della scuola è condizionata a questo screening di massa e non vorrei che poi si possa dire che lo screening non è andato bene così da non riaprire le scuole». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, in relazione allo screening per docenti e alunni avviato dalla Regione Campania, su base volontaria, per poter provare a riaprire le scuole dell'infanzia e le classi prime elementari dal prossimo 24 novembre. «Io sono sempre stato favorevole a che le scuole fossero le ultime a chiudere - ha aggiunto - e soprattutto quelle dei più piccoli dovevano continuare a restare aperte come accade in tutta Europa anche dove c'è un contagio molto superiore rispetto al nostro».

