Coronavirus, sindaci del Nolano posticipano apertura scuole al 28 settembre

Chiusura delle scuole di ordine e grado su tutto il territorio cittadino fino a sabato 26 settembre con riapertura prevista per lunedì 28 settembre. Lo ha deciso il primo cittadino di Cicciano Giovanni Corrado firmando questa mattina l’ordinanza sindacale numero 169 che sospende le attività del liceo scientifico "Enrico Medi", dell’istituto alberghiero “Carmine Russo” e delle scuole secondarie di primo grado e primarie di Cicciano. “Abbiamo posticipato l’apertura delle scuole a lunedì per permettere ai dirigenti di ultimare tutte le procedure affinché i nostri figli possano studiare nella più assoluta sicurezza”. Lo stesso Corrado ha annunciato un altro caso di positività al coronavirus a Cicciano: “L’Asl mi ha appena comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Tutte le persone interessate sono state messe in isolamento fiduciario dall’Asl e sono state sottoposte a tampone”.

Dopo Cicciano anche Tufino, Casamarciano e Roccarainola posticipano l'apertura delle scuole a lunedì 28 settembre. A Tufino "a seguito del contagio del dipendente comunale nella giornata di lunedì alcuni impiegati pubblici si sono sottoposti volontariamente ad un tampone effettuato da un laboratorio privato" si legge nella nota ufficiale del comune. "Nella serata di ieri è arrivato l’esito che segnala la positività’ per 3 dipendenti e due collaboratori. Il sindaco Carlo Ferone ha immediatamente inviato tale informazione all’Asl ed alla Prefettura e siamo in attesa dei provvedimenti che intendono prendere. A scopo precauzionale crediamo sia utile che tutti, indipendentemente dai dipendenti, prestino maggiore attenzione evitando contatti ristretti". A Casamarciano il neo sindaco Carmela De Stefano ha deciso che il plesso scolastico di via Raffaele Mercogliano a Casamarciano riaprirà lunedì 28 settembre firmando questa mattina l'ordinanza sindacale numero 46 che sospende le attività della scuola primaria e secondaria di I grado. "Un posticipo necessario per consentire di attuare tutte le procedure in termini di sicurezza dopo le consultazioni regionali e comunali che si sono concluse nella tarda serata di ieri - dichiara il primo cittadino - Garantiamo il diritto allo studio in un clima di serenità per i nostri figli e le famiglie. Resta confermata l'apertura dell'asilo nido e del liceo classico "Giosuè Carducci" per domani, giovedì 24 settembre". Stessa decisione presa dal sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo: "L'inizio dell'anno scolastico è posticipato da giovedì 24 settembre a lunedi 28 settembre per garantire una migliore gestione dell'organizzazione logistica e consentire l'avvio in assoluta sicurezza ed anche per adottare idonee misure di igienizzazione e sanificazione per gli istituti sedi dei seggi elettorali".

