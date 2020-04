Coronavirus a Napoli, il sindaco de Magistris dona mascherine all'Ordine delle professioni sanitarie

Prosegue l'attività del Comune di Napoli di supporto alle categorie professionali impegnate sul fronte dell'emergenza Covid 19, un'attività che Palazzo San Giacomo effettua in aggiunta a quella che istituzionalmente spetta alla Protezione civile nazionale e regionale. Oggi Il Sindaco Luigi de Magistris ha incontrato il presidente dell'Ordine tecnici di Radiologia e delle Professioni sanitarie Francesco Ascolese a cui ha consegnato 1300 mascherine di tipo chirurgico e FFp2. Ascolese ha voluto poi ringraziare il primo cittadino per la sensibilità e la vicinanza dimostrata, con questa donazione, verso la categoria dei tecnici di Radiologia.

Era stato il presidente Ascolese, nei giorni scorsi, a scrivere al sindaco di Napoli una cordiale e garbata lettera segnalando l’attenzione già avuta per l’Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti. “Il Sindaco ha prontamente raccolto l’occasione della segnalazione fatta - avverte il presidente Ascolese - convocandoci per donare le mascherine anche al nostro ordine. Un apprezzato gesto che sarà foriero di un rinovato rapporto di collaborazione con l’istituzione cittadina. Doneremo queste mascherine al personale delle 19 professioni sanitarie che ne ha più bisogno, impiegato in servizi essenziali e in prima linea nella guerra al Covid-19 anche con tributo di vite. Una guerra in alcuni casi combattuta con pochi e inadeguati mezzi. Come Ordine abbiamo a nostra volta, con nostri fondi, da tempo ordinato un quantitativo di mascherine ffp2 che però sono state bloccate alla dogana e che, non appena arriveranno, provvederemo a distribuire con gli stessi criteri che tengono conto solo della salvaguardia della Salute dei nostri colleghi".



