Individuare immobili dove poter ospitare i soggetti costretti in quarantena a causa del Coronavirus. E' quanto ha chiesto il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in una lettera inviata al prefetto di Napoli, Marco Valentini. Nella missiva, come si legge in una nota redatta dal portavoce del primo cittadino, è stata evidenziata «l'opportunità di individuare, temporaneamente, strutture immobili nelle quali ospitare i soggetti in sorveglianza sanitaria ed in isolamento domiciliare, così da evitare ulteriori possibili contagi all'interno dei nuclei familiari di appartenenza».

Il sindaco ha inoltre reso noto di avere prorogato sino al prossimo 14 aprile tutte le ordinanze adottate in esecuzione ai diversi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare e contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica.

