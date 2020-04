Coronavirus, nel Napoletano la solidarietà che salva l'esercito di nuovi poveri

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decine di persone in fila ogni giorno per portare un piatto a tavola. Marittimi, muratori, stagionali, disoccupati, precari e tanti altri rimasti senza soldi. Padri e madri di famiglia che non hanno accesso ad alcun contributo, che attendono ancora i buoni spesa del Comune, la cui distribuzione procede a passo di lumaca. Così nella città più colpita dal coronavirus gli effetti della crisi economica mietono sempre più vittime e in diverse fasce della popolazione. Non solo i poveri provenienti dalle aree più disagiate ma anche famiglie residenti in quartieri medio alti che, fino a prima della pandemia, svolgevano una vita dignitosa. Storie di ordinaria disperazione raccolte quotidianamente dall'associazione «Gli occhi di Claudio Onlus» la cui sede, in piazzale Ferrovia, da oltre 40 giorni è diventata una mensa dei poveri e dei «nuovi poveri».Una catena di solidarietà si è creata intorno alla Onlus presieduta dalla tenace, fondatrice e mamma di, il giovane ingegnere, vittima di un incidente stradale dieci anni fa, a cui è dedicata l'associazione. Già attiva da anni, «Gli occhi di Claudio» dall'inizio della pandemia è diventata una «macchina da guerra» attiva 24 ore su 24: circa 4mila i pacchi spesa consegnati finora a casa ai cittadini meno abbienti e centinaia le richieste che arrivano giornalmente al quartiere generale dove lavorano decine di volontari. Tutto senza alcun contributo da parte delle istituzioni, ma il sostegno in rete di alcune realtà del territorio come l'Unitalsi, le associazioni San Vincenzo De Paoli,, Noi Minori, Torre non molla e di tanti professionisti e commercianti. Da circa una settimana è partita la consegna dei buoni spesa del Comune (dai 100 ai 750 euro) destinati a circa 1800 famiglie (quasi 5mila persone), ma c'è un grande ritardo nella distribuzione e il 70% degli aventi diritto è ancora a bocca asciutta.«La distribuzione dei buoni spesa dicesegue il criterio dell'ordine alfabetico: oggi siamo alla lettera E, di questo passo alla Z arriveremo ad agosto. Centinaia di famiglie non hanno ancora i bonus, altre non vi hanno potuto accedere perché hanno sbagliato le domande. Intanto, qui c'è tanta disperazione. Ci sono i marittimi che non hanno la cassa marittima, lavoratori a nero che non hanno un euro, lavoratori senza cassa integrazione, percettori di reddito di cittadinanza da 300 euro mensili che non ci pagano neanche l'affitto. Prima escludevamo quelli con il reddito, per favorire i poveri, adesso dobbiamo accogliere anche loro, sono disperati». Il Comune chiarisce che ha affidato la distribuzione dei bonus a una società di Castellammare «per evitare imbrogli, domande doppie e irregolarità», ma i ritardi pesano sulla popolazione. «Ieri mattina prosegue Pinna una famiglia è svenuta dalla fame fuori dall'associazione. La madre ha detto che non mangiava da due giorni ed è crollata, il padre si è chinato a terra piangendo disperato dicendo Non sono nemmeno in grado di dar da mangiare ai miei figli, che padre sono?. Abbiamo dato loro da mangiare in strada. Una coppia normale con figli che studiano: fino a ieri non sapevano nemmeno cosa significasse chiedere un pacco spesa».