Piano di Sorrento. Anche lo spaccio di stupefacenti in crisi ai tempi del Coronavirus. E i pusher provano modalità alternative per continuare la loro attività. Ma a fermarli sono le forze dell'ordine. E' accaduto a Piano di Sorrento. Due fratelli hanno cambiato il luogo di spaccio: dalla piazza alla loro abotazione privata. Ma il via vai in via Bagnulo ha insospettito i carabinieri, già da tempo sulle loro tracce.Trovati 20 grammi di marijuana e hashish, bilancini di precisione usati per la pesatura e materiale vario per il confezionamento.Tra il materiale trovato, i militari diretti dal comandante della stazione di Piano di Sorrento Antonio Russo hanno riscontrato diversi involucri contenenti droga già raccolti in confezioni termosaldate, pronte per essere vendute. Ma gli «aquirenti» della penisola adesso dovranno farne a meno.