Il comitato etico Campania Sud ha approvato lo studio sperimentale multicentrico per l'uso di plasma da donatori convalescenti a scopo terapeutico nei pazienti affetti da Covid-19 . Il centro di ricerca attivato dal comitato - come informa l'Asl Napoli 3 Sud - vede coinvolti il Covid Center di Boscotrecase e i centri trasfusionali di Castellammare di Stabia e Torre del Greco.«L'obiettivo primario - fanno sapere dall'azienda sanitaria - è valutare l'efficacia della somministrazione di plasma prelevato da donatori convalescenti da Covid-19 e infuso precocemente a pazienti affetti. L'efficacia verrà valutata sulla riduzione della necessità di ventilazione meccanica invasiva definita». «Si tratta di un risultato di grande importanza per l'Asl Napoli 3 Sud - si legge in una nota - che è l'azienda sede del comitato etico Campania Sud, organismo indipendente interaziendale che comprende oltre la Napoli 3 Sud, l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona e l'Asl di Salerno. Raccogliere il plasma mediante procedura di plasmaferesi con rapidità ed efficacia, mettendolo immediatamente a disposizione del paziente che ne abbia necessità, rappresenta in questo momento una possibilità terapeutica. Ad oggi, tuttavia, non esistono studi in letteratura che ne dimostrino la fattibilità e l'efficacia nell'ambito dell'epidemia mondiale di Sars-CoV2».aperte anche ai pazienti con età superiore ai 60 anni. Per donare il plasma bisogna avere contratto la malattia ed essere guariti. «Tra i donatori - sottolineano ancora dall'Asl Napoli 3 Sud - con ogni probabilità ci saranno alcuni dei guariti proprio presso l'ospedale di Boscotrecase».