Fase 2, è già scontro sulle spiagge libere di Napoli: la sfida della sicurezza

«Non condivido l'idea di vietare le spiagge libere perché andare a mare non può essere una questione di censo impedendo a chi non ha i soldi di andare in spiaggia. È chiaro che bisognerà mettere delle regole». Il sindaco Luigi de Magistris assicura il suo impegno per garantire ai napoletani l'accesso alle spiagge libere mentre l'estate e il tempo dei bagni si avvicina sempre più. Il problema non è però di semplice soluzione e, in questi giorni, sono tanti i primi cittadini che si stanno interrogando su come rendere fruibile la libera balneazione riuscendo al contempo a far rispettare le regole di distanziamento sociale per evitare i contagi del Coronavirus. Regole che è più semplice introdurre e monitorare negli stabilimenti balneari, più complesso sulle tante spiagge libere della città come la Rotonda Diaz, Marechiaro e il Parco della Gaiola.

In prima linea per raggiungere l'obiettivo c'è l'assessore alle pari opportunità, Francesca Menna, che in giunta comunale ha la delega al mare. «Vogliamo approntare un piano spiega in tempi brevissimi perché tutti i cittadini devono avere diritto a fare il bagno e non solo chi può pagare». Per la Rotonda Diaz lì dove ogni estate frotte di ragazzini prendono d'assalto la battigia sul lungomare l'idea è di fornire sedie e ombrelloni per assicurare il distanziamento sociale. «Non ci potrà essere la calca - spiega Menna - e neppure assembramenti, altrimenti la forza pubblica non potrebbe far altro che chiudere la spiaggia». Gli accessi saranno regolamentati e contingentati fino alla massima capacità degli spazi, che dovranno essere più ampi per evitare che le persone possano stare troppo vicine con relativi rischi di contagio. Per approntare il piano e regolare gli accessi il Comune sta valutando di affidarsi ai volontari della Protezione Civile e ad associazioni che, inevitabilmente, andrebbero affiancati nei controlli al di fuori delle spiagge da pattuglie della polizia municipale. Più semplice appare la gestione dei flussi verso Marechiaro e alla Gaiola dove gli accessi sono facilmente monitorabili dalle strade che conducono al mare. Inoltre trattandosi di scogliere sarebbe più semplice far rispettare le distanze di due metri tra persona e persona. E lì dove non possono arrivare le regole resta il senso di responsabilità e di cautela che ognuno dovrà darsi nei piccoli gesti quotidiani quando si uscirà dal lockdown e comincerà la «Fase 2». Scarse le probabilità che il virus possa resistere a lungo nell'acqua di mare. «I coronavirus - spiega l'assessore Menna, che da zooantropologa li ha studiati per anni - sono poco resistenti. Ed è complesso ipotizzare, pur trattandosi di un virus ancora tutto da analizzare, che possa sopravvivere in acqua salata».



Spetterà ai sindaci regolare e far rispettare i distanziamenti sulle spiagge. Intanto il governatoreha incontrato giovedì scorso i sindacati dei balneari che spingono per avere regole certe per programmare l'estate negli stabilimenti. I gestori dei lidi chiedono soprattutto di poter cominciare le attività di manutenzione, ad oggi vietate. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il via libera ai lavori, ma servono anche indicazioni del Governo e degli esperti su come dovrà svolgersi la vita in spiaggia. Non ci saranno i famigerati plexiglass, ma di certo lettini e ombrelloni saranno disposti a distanza e tutte le aree comuni dovranno essere sanificate costantemente. Non sarà l'estate di sempre a causa del Covid-19, ma i bagni, con molte cautele, dovrebbero essere salvaguardati. Servirà, oltre all'impegno delle autorità, anche senso civico dei cittadini per evitare che il virus possa scatenare un'altra ondata epidemica.