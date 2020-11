Coronavirus a Napoli, lo striscione in piazza Carlo Terzo: «Medici ed infermieri, siete l’orgoglio della città»

Napoli oggi si sveglia così, con un ringraziamento ai medici in prima linea contro la pandemia. Un bar in Piazza Carlo Terzo, il «Dream caffè», espone uno striscione: «Medici ed infermieri, siete l’orgoglio della città».

Un gesto di gratificazione, per alcuni un atto dovuto per chi si batte in prima linea mettendo da parte la paura. Sulla pagina facebook di «Nessuno tocchi Ippocrate» i medici ringraziano l’esercente per il gesto di umanità e di riconoscenza per la categoria: «Siamo noi che vi ringraziamo – scrivono i medici sui social - per questo striscione dedicato a chi , tutti i giorni, combatte per salvare vite umane, non solo oggi investiti da questa pandemia. Medici, infermieri e personale sanitario tutto vi ringrazia».

«Si tratta di un bel gesto, - commenta il consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli - compiuto da persone che hanno capito a pieno l’importanza dei medici ed infermieri in questa battaglia al virus, ma in generale vale sempre, perché è quotidiano, anche in tempi extra-pandemia, il lavoro del personale sanitario che si prende cura dei cittadini mettendo a rischio anche la propria incolumità». I titolari del bar spiegano: «Abbiamo esposto questo striscione in onore dei veri angeli di questa città che in silenzio da marzo ad oggi combattono in prima linea contro questo male invisibile».

