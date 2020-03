Coronavirus, lo studente-prof napoletano che dà lezioni online: «Così offro il mio contributo»

Ultimo aggiornamento: 19:53

«Proprio tra due ore ho lezione con un ragazzo con cui non farò le classiche ripetizioni per recuperare parti di programma per un’assenza, o magari una lacuna, ma affronteremo un argomento nuovo: si tratterà a tutti gli effetti di una lezione che sto facendo a chi oggi non sta andando a scuola per via dell’emergenza Coronavirus».A parlare è Daniele Vangone, un ragazzo napoletano di 29 anni, laureando in ingegneria aerospaziale all’Università Federico II. Come molti universitari Daniele dà ripetizioni online a liceali su materie scientifiche – metematica e fisica – per sbarcare il lunario mentre prosegue i suoi studi. Ma ai tempi della epidemia del virus Covid- 19 il suo ruolo di “insegnante virtuale” si sostituisce quasi a quello dei docenti dietro la canonica cattedra. E lo fa con Schoolr, la startup per le lezioni online con aula virtuale, che anche a Napoli ha reso accessibile gratuitamente la propria piattaforma per gli studenti di tutte le scuole e università chiuse attraverso la partecipazione alla call del ministro dell’istruzione per sostenere la didattica a distanza.«E’ un’iniziativa che tiene conto dell’impatto economico che questa situazione avrà, e già sta avendo, sulle famiglie – continua Daniele - avere a disposizione gratuitamente un servizio che permetta a famiglie e studenti di non perdersi d’animo è molto importante: non sappiamo per quanto si prolungherà questa situazione, ed è di primaria importanza salvaguardare l’anno scolastico e dare una mano alla collettività, ciascuno secondo le proprie possibilità e con i propri strumenti». I ragazzi possono accedere alla piattaforma attraverso un semplice click su un link da qualsiasi dispositivo e senza scaricare nessun tipo di applicazione o programma. L'aula virtuale è dotata di un pacchetto di funzionalità di ultima generazione, che consente di ottenere l’esperienza di insegnamento e apprendimento online: lo studente e il tutor interagiscono attraverso webcam full HD/microfono, possono condividere una lavagna virtuale per la scrittura a mano, una per la scrittura con tastiera (analogo a word) e una, fornita di un compilatore con tutti i linguaggi di programmazione, per le lezioni di informatica.«La nostra idea è proprio quella di rendere accessibile a tutti l’educazione e la formazione scolastica e universitaria: questa situazione di emergenza mette alla prova il nostro lavoro e i nostri valori - spiega Cristiano Scarapucci, CEO di Schoolr - Pensiamo di essere il mezzo migliore per dare accesso all’educazione a tutti gli studenti che hanno il canale bloccato senza far rimpiangere la presenza fisica, anzi addirittura superandone il concetto».