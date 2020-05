Coronavirus: a Pompei supplica dell'8 maggio senza fedeli, mai successo in 137 anni

Si è svolta oggi la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, ma senza fedeli, nel rispetto delle norme per il Coronavirus: non era mai accaduto nei 137 anni dalla fondazione del Santuario dedicato alla Madonna. Stamane, a 'porte chiuse', il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, e l'arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, hanno recitato la preghiera composta dal Beato Bartolo Longo, con decine di migliaia di fedeli collegati in diretta dalle Tv Canale 21 e Tv 2000, sui canali web, social e radio.

Persino una tv del Messico si è unita alla celebrazione religiosa. Sepe ha ricordato nell'omelia i lutti provocati dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito «una generazione degli anziani, portandosi così via un insostituibile patrimonio di esperienza e di memorie. E con gli anziani, una lunga scia di medici e operatori sanitari, uomini e donne di prima linea che, con vero eroismo fino al sacrificio della loro vita, si sono presi cura dei contagiati. Ma come non ricordare i nostri sacerdoti, testimoni di una chiesa che può assoggettarsi a una distanza tecnica, ma che fa della effettiva vicinanza il principale segno della sua capacità di amare».

