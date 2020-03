Coronavirus, tampone negativo per l'anziano morto in ospedale nel Napoletano

Giugliano. E' arrivato nel tardo pomeriggio di oggi l'esito dei test sul tampone per un sospetto caso di coronavirus dopo il decesso di un 81enne originario di Mugnano. Il tampone è negativo: lo hanno decretato i medici del laboratorio dell'ospedale Cotugno di Napoli. L'allarme era scattato ieri pomeriggio poco dopo le 18 nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano dove era arrivato l'anziano accompagnato da alcuni familiari. L'uomo, infatti, era in preda ad una crisi respiratoria ed è deceduto poco dopo il ricovero. Inutile i soccorsi e la tac al torace. Ma a far scattare ulteriormente l'allarme coronavirus è stato quando i familiari hanno raccontato che l'uomo da alcuni giorni aveva la febbre alta. Da lì a poco la chiusura al pubblico del Pronto soccorso e il blocco dei ricoveri e delle uscite. Il tampone, effettuato immediatamente, è stato portato al nosocomio napoletano ma è dovuto ritornare indietro: i test si effettuano fino alle venti in quanto il laboratorio chiude. E così che questa mattina il test è stato riportato al Cotugno e nel tardo pomeriggio è arrivato il responso. Tuttavia, durante le quasi ventiquattrore di attesa, medici, paramedici, infermieri e alcune persone che si trovavano all'interno del Pronto soccorso quando è arrivato l'anziano poi deceduto, sono dovute rimanere in attesa degli esiti dell'esame e non si sono potute allonatanare dal nosocomio di Giugliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA