Coronavirus, esami clinici venduti su Facebook a 120 euro per scoprire il virus: diffidato laboratorio di analisi nel Napoletano

Il Covid-19 si propaga a velocità elevata. Almeno quanto quella di sciacalli e speculatori di turno, vedi la borsa nera su mascherine, disinfettanti e amuchina. L'ultima trovata è partita da un laboratorio di analisi cliniche di Afragola, che ha propagandato sul web esami del sangue per scoprire la presenza del coronavirus. Il prezzo? «Appena» 120 euro. In tanti hanno chiamato. E una telefonata, quella di un giornalista, è arrivata anche all'Asl Napoli 2 Nord, che si è mossa con i carabinieri del Nas. Il loro intervento ha di fatto bloccato l'iniziativa e fatto scattare, al momento, una diffida a continuare. I carabinieri stanno eseguendo ulteriori accertamenti e non si esclude che possano scattare altri provvedimenti. In particolare l'attenzione degli inquirenti è focalizzata sulla questione della mobilità delle persone, che di fatto è vietata, salvo comprovate esigenze. Vista la pubblicità sulla pagina di Facebook (rimossa in contemporanea con l'accesso di Asl e Nas), che imponeva - a chi volesse effettuare quell'analisi - di presentarsi con mascherine e su appuntamento, non è difficile immaginare cosa sarebbe accaduto se qualcuno già alle prese con le prime fasi del contagio fosse uscito di casa per recarsi presso il laboratorio.



Già, l'esame. Perché la furbata sta anche nell'uso della comunicazione. Il post sul web, infatti, pubblicizzava che si poteva effettuare presso il centro un «test anticorpale specifico per il coronavirus». Solo un esame, e non il tampone (che al momento è effettuabile in Campania solo presso l'ospedale Cotugno). Un esame però, come era ben sottolineato dalla pubblicità sul web, che era in grado di accertare attraverso la ricerca degli anticorpi (immunoglobuline) se il soggetto era entrato in contatto con la malattia. Nel post anche la disponibilità ad effettuare il prelievo a domicilio, prenotandosi ad un numero di cellulare bene evidenziato. Nel corso del controllo, la direzione del centro ha dapprima negato e poi ha minimizzato, sostenendo che non avevano pubblicizzato l'esame proposto come tampone per l'individuazione del Covid-19, ma aveva proposto - come si legge sulla pagina facebook dello «specialista» - non la ricerca dell'antigene ma quella degli anticorpi per accertare se ci fosse stato oppure no un contagio.

Eppure in una telefonata registrata e inviata agli inquirenti, un cittadino che chiedeva spiegazioni nel corso di un colloquio con una addetta al centro clinico, viene più volte citato il termine tampone. Anche quando viene posta in modo chiarissimo la domanda: «Ma è il tampone per accertare se ho contratto il coronavirus?». La risposta è un sì deciso, senza specificare che si tratta di un'indagine clinica totalmente diversa dal tampone, seguito subito dopo dall'informazione che gli stessi tamponi saranno disponibili solo da lunedì prossimo. E così più di un dubbio è venuto a chi ha telefonato o dialogato con post sulla pagina di facebook del centro clinico, segnalando poi la vicenda all'Asl Napoli 2 Nord, intervenuta con i carabinieri del Nas per bloccare sul nascere la vendita del tampone-non tampone al «modico» prezzo di 120 euro.

