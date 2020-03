Coronavirus a Napoli, al via il tele-lavoro: è fuga dal Comune centinaia di richieste

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia le richieste dei comunali per accedere allo smart warking in tempo di Coronavirus, ne sono arrivate così tante - nel giorno in cui è scattato ufficialmente il telelavoro così come indicato nei decreti del Governo per l'emergenza sanitaria - che la giunta si è dovuta riunire per varare una delibera ad hoc e correre ai ripari. Un provvedimento per bloccare quello che si profilava come un autentico esodo da panico che vede coinvolte anche categorie come quelle dei vigili urbani e della Protezione civile. Un tentativo di fuga per paura del contagio scattato anche per la denuncia di Cisl, Uil e Csa i sindacati che sono pronti a rivolgersi all'Autorità giudiziaria «per la mancata igienizzazione di molte sedi comunali».In Regione non hanno avuto problemi di esodo perché hanno stabilito da subito il tetto del 10%, vale a dire che solo 400 su 4000 dipendenti potrà usufruire del telelavoro.Certo è che Palazzo San Giacomo è sostanzialmente spettrale, spopolato, ci sono sindaco, assessori, staff e quei pochi tra dirigenti e funzionari rimasti a presidio di uffici che non possono rimanere sguarniti. Basta fare un po' di conti: in questo periodo chi ha potuto si è messo in ferie per smaltire quelle arretrate, altri si sono messi in malattia perché afflitti «dall'influenza di stagione». PFatto sta che i comunali sono sulla circa 6900 e la metà di loro sente ormai vicina anche l'agognata pensione, ma a lavorare ce ne vanno moti di meno. La nuova delibera mette una pezza a quella varata il 5 marzo. Quel giorno il Comune apre a tutte le categorie di lavoratori comunali la possibilità di accedere al telelavoro seguendo - giustamente - le indicazioni del Governo. Sullo sfondo bisogna ricordare che lo smart working a Palazzo San Giacomo è già una realtà ma rivolto a una platea sperimentale di sole 500 persone con solo 77 fortunati che ne hanno potuto godere. Con l'apertura a tutti e il terrore del contagio naturalmente le richieste si sono centuplicate. E in delibera - firmata dal vicesindaco Enrico Panini e dall'assessore al Personale Monica Buonanno - è tutto molto ben chiarito. «Si è reso opportuno, alla luce di tutte le disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria potenziare nel Comune di Napoli il ricorso al lavoro agile». Ma in 6 giorni le richieste arrivate hanno spiazzato l'amministrazione che ha messo nuovi paletti «tenuto conto che, sul piano applicativo, sono state segnalate varie criticità derivanti dalle numerose domande presentate e che, pertanto, nel rispetto delle esigenze prospettate dai lavoratori consentano di assicurare la funzionalità degli uffici e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza evitando di assistere passivamente a ingiustificati fenomeni di panico». Insomma, per stoppare il tentativo di fuga è stato stabilito che «non potendo estendere il lavoro agile ai dipendenti appartenenti ai profili dell'area di vigilanza e dell'area socio-assistenziale, nonché ai dipendenti assegnati alla Protezione Civile, i predetti dipendenti possono, tuttavia, essere ammessi al lavoro agile qualora svolgano anche attività amministrative». E a stabilirlo dovrà essere il dirigente.Cisl, Uil e Csa - i sindacati più grossi della Funzione pubblica - hanno indirizzato una lettera agli eredi di Attilio Auricchio. Ovvero al nuovo direttore generale Patrizia Magnoni e il capo di gabinetto Ernesto Pollice, per loro si tratta della prima grana. «Si chiede ad horas - si legge in una nota - la sospensione dei servizi erogati in contrasto alla normativa di protezione sanitaria decisa dal Governo. In particolare tutti quei servizi dove non è avvenuta la sanificazione e mancano totalmente igienizzanti, mascherine e distanze di protezione. In Caso contrario si ricorrerà all'autorità giudiziaria». Chiude anche l'ufficio immigrazione della Questura «causa l'ulteriore espansione dell'infezione da Covid-19 e le disposizioni contenute nel nuovo decreto rendono necessaria la chiusura al pubblico». Poi la comunicazione di servizio: «Si intendono rinviati di 30 giorni gli appuntamenti già fissati per rinnovo della richiesta di protezione internazionale».