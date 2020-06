​Terzigno, gli studenti del liceo celebrano la festa delle coccarde «anti-covid»

Coccarde per tutti, ma nell’atrio antistante al Comune e nel rispetto delle regole sull’emergenza sanitaria. A Terzigno gli studenti delle tre classi quinte del liceo scientifico sono riusciti a celebrare lo stesso la festa delle coccarde, che solitamente si consegnano ai ragazzi che devono svolgere l’esame di maturità, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. L’assessore alla scuola Genny Falciano ha, infatti, messo a disposizione lo spazio che si trova dinanzi al palazzo comunale e ha predisposto tutto per fare in modo che la cerimonia si svolgesse nel rispetto delle attuali norme necessario a prevenire l’infezione da covid – 19.

LEGGI ANCHE De Luca: «Ad ottobre tutti vaccinati per l'influenza per distinguere il Covid»

Segni a terra, distanziamento fisico, mascherine: in questo modo le coccarde, regalate dal Comune, sono state consegnate lo stesso e il rito, tanto caro agli studenti di quinta, è stato rinnovato. Oltre all’assessore Falciano, presente anche il sindaco Francesco Ranieri, diversi esponenti dell’amministrazione comunale, il presidente del consiglio di istituto del liceo Attilio Auricchio e il vicepreside Michele Andonaia, in rappresentanza del dirigente scolastico Rosario Cozzolino. “E’ stato un evento emozionante, che i ragazzi hanno apprezzato molto. Abbiamo voluto lasciare un messaggio di speranza, ma anche un incitamento a non mollare mai”, spiega l’assessore Falciano

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA