Coronavirus a Gragnano, terzo positivo: è un assistente di volo venuto da Bergamo

Si tratta di un giovane allievo assistente di volo, tornato a casa a Gragnano nei giorni scorsi dopo essere stato a Bergamo e in Germania. Da allora sta rispettando la quarantena nella sua abitazione in cui convive con madre e sorella. A comunicarlo è il sindaco Paolo Cimmino.

«Ho contattato telefonicamente la madre - dice il sindaco Cimmino - la quale ha precisato che il figlio fa parte di un gruppo di allievi per assistenti di volo di una compagnia aerea e, dopo aver frequentato un corso a Bergamo dal 26 gennaio al 2 marzo, è stato trasferito all'aeroporto di Hahn in Francoforte (Germania) dove è rimasto fino al giorno 15 marzo. Nella stessa giornata il ragazzo è tornato a Gragnano presso la propria abitazione dalla quale non si è mai allontanato».



Lunedì 16 marzo, infatti, un collega del corso, residente a Roma, gli ha comunicato di essere risultato positivo al test. Così, il giovane gragnanese si è rivolto al suo medico di fiducia ed all'Unità di prevenzione di Gragnano, è stato sottoposto al test ed è risultato positivo. Lui e i suoi parenti stanno tutti bene e non hanno mai presentato sintomi o segni della malattia.

Dopo i due medici risultati positivi nei giorni scorsi, a Gragnano si registra il terzo caso di positività da coronavirus Covid-19 in forma asintomatica.