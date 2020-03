Coronavirus, l'appello di Immobile, De Martino e altri vip ai loro concittadini: «Restiamo ancora a casa»

LEGGI ANCHE

L'invito a rimanere in casa, aspettare tra le mura domestiche che la pandemia da Covid-19 allenti la catena di contagi. Non solo parole ma anche i volti e la voce di persone note di Torre Annunziata che si sono prestate, nel video istituzionale del Comune, ad esortare ancora una volta i cittadini a non uscire di casa. Dai personaggi famosi nel mondo del calcio, comee il suo rivale sul prato verde, ai volti del piccolo schermo sempre più ricercati ed osannati dal pubblico, come, all'olimpionica e campionessa di boxe. Ma anche tanti altri giovanissimi oplontini come l'attricee gli attori, fino all'arbitro internazionale Marco Guida. «Un saluto ed un abbraccio a tutti i miei concittadini, supereremo insieme tutto questo e presto torneremo ad abbracciarci» ha detto il capocannoniere della Lazio e bandiera della nazionaleUn «incentivo a stare a casa» nelle parole dell'altro bomber Alfredo Donnarumma «per voi e per le vostre famiglie. Mi raccomando, non siamo superficiali: facciamo un sacrificio oggi per ritrovarlo un domani». Da Stefano De Martino, «attraverso il videomessaggio, un abbraccio virtuale a tutti i cittadini di Torre. Restate a casa. È importante che ognuno faccia la sua piccola parte per superare questo momento davvero difficile».Poi il pensiero agli «eroi» in corsia che stanno lavorando contro il nemico, ancora lontano dal combatterlo: «Un abbraccio a tutto il personale ospedaliero che sta affrontando con coraggio e professionalità questa enorme emergenza, grazie».Nelle parole della ballerinala fiducia e la speranza: «se restiamo uniti sono sicura che usciamo da questo incubo. L'unico modo per farlo è rispettare le norme che ci sono state imposte. Mi manca tornare nella mia città e mi manca la mia famiglia, ma sono sicura che se tutti quanti ci impegniamo e lo facciamo veramente come deve essere riusciremo presto a ritornare alla nostra vita». Infine, Irma Testa, impegnata nelle prime fasi del preolimpico, salvo poi il rinvio della competizione: «Siamo conosciuti come persone di cuore e con un grande spirito di adattamento nel superare situazioni difficili. Un ulteriore sforzo: non uscite».