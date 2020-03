Chiusi gli uffici comunali di palazzo Criscuolo, una delle sedi del Comune di Torre Annunziata. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha emanato un'ordinanza che dispone, per le giornate di martedì 17 e mercoledì 18 marzo, la chiusura dei seguenti uffici per consentire l'opera di sanificazione dei locali: anagrafe; stato civile; elettorale; statistica; notifica; pubblica istruzione; biblioteca comunale.

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, ad Afragola chiusi il cimitero e l'isola ecologica

«Resteranno attivi - si legge in una nota - esclusivamente i servizi essenziali, quali dichiarazioni di nascita e morte. Tutte le scadenze relative a presentazioni di atti o istanze presso il protocollo generale dell'ente saranno posticipate a giovedì 19». Gli uffici infatti riapriranno regolarmente nella giornata di giovedì 19 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA