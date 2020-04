LEGGI ANCHE

La mancanza di alberghi e bed & breakfast aveva sorpreso il Comune, che avevano promosso il bando per la ricerca di camere da mettere a disposizione dei soggetti in quarantena e in isolamento domiciliare nella convinzione che proprio le strutture adibite all'accoglienza, oggi vuote a causa del lockdown, avrebbero aderito. Invece a rispondere positivamente erano state la casa alloggio per anziani Villa del Sole di via Lava Troia (le cui camere sono vuote dopo il trasferimento degli ospiti nell'hotel Sakura) e la residenza per adulti Il giardino di Lilli gestito in via Nazionale dalla cooperativa Advance. Un totale di 21 camere che oggi non basterebbe a rispondere alle sole esigenze dei soggetti risultati positivi al Coronavirus e dunque poche per venire incontro anche alle necessità dei soggetti negativi ma venuti a contatto con persone contagiateOltre alle disponibilità già agli atti, è ripresa la «ricerca dei soggetti che vogliono collaborare con il Comune alla realizzazione di progetti di accoglienza temporanea necessaria in questa fase». Nessuna scadenza «in quanto l'elenco delle strutture interessate ad offrire alloggio sarà aggiornato costantemente e fino al perdurare del periodo emergenziale». All'imprenditore verrà corrisposto un importo di 16 euro al giorno per ogni ospite quale spesa per pulizie e fornitura utenze.Tiene però a precisare che nessuno ha snobbato il bando la presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, ricordando come «gli alberghi sono chiusi per mancanza di clienti dal 9 marzo e conseguentemente con tutto il personale in cassa integrazione» e sottolineando come «sarebbe pertanto difficile ospitare, con tutto il rispetto per i malati, persone che necessitano di una particolare assistenza». Palomba sottolinea che «chi lavora in una struttura ricettiva sa bene che la sicurezza del cliente è la prima cosa da tutelare. In una situazione come questa la sicurezza nostra e dei nostri dipendenti è allo stesso modo un bene da difendere» assicurando che verranno valutate «in base alle esigenze, la disponibilità a venire incontro a tutte le richieste, anche quelle in tema sanitario. E non ci tireremo indietro mai se, rispettando ogni forma di sicurezza, ci dovesse essere chiesto un nostro contributo».