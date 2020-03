LEGGI ANCHE

Un sospiro di sollievo per Torre del Greco che in una settimana ha contato ben 9 vittime, ma ieri non ha registrato alcun decesso e nessun nuovo contagio. Anzi ci sono due guariti che erano in isolamento domiciliare controllato: si tratta del fratello di un consigliere comunale e di una imprenditrice dell'area nord della città. Scende così a 41 il numero dei postivi, di cui 19 in ospedale e 22 a casa. «Finalmente una buona notizia anche per la nostra comunità le parole del sindaco, Giovanni Palomba - Dobbiamo, tuttavia, continuare ad osservare le norme, con intransigenza e rigore».salgono a cinque i positivi in città, oltre al 73enne della casa di riposo deceduto nei giorni scorsi. Maggiore calma anche al Covid Hospital di Boscotrecase dove, a parte il decesso di un anziano ieri pomeriggio, non si registrano le grandi criticità dei giorni scorsi. Risolto il giallo dei quattro sanitari tedeschi, due anestesisti rianimatori e due infermieri, che avrebbero dovuto prendere servizio al polo Covid giovedì. L'Asl Napoli 3 sud ha fatto sapere che i medici hanno perso il volo e saranno in Italia tra lunedì e martedì. Inoltre, con il pugno fermo del nuovo direttore sanitario Savio Marziani e la task force della direzione strategica si stanno risolvendo le problematiche dei percorsi dedicati e dei tamponi a tutto il personale. Grazie al metodo del test ematico veloce, che permette di individuare anticorpi da Covid-19 per poi avere conferma con i tamponi, sono stati testati molti operatori sanitari e il 35% sarebbe risultato negativo. I pazienti ricoverati sono 38 si cui 7 in terapia intensiva ed alcuni in fase di dimissione.. Carotenuto è il responsabile della comunicazione per il Covid Center della rete dei sindaci. «Ora più che mai è importante creare una rete tra i sindaci che sono chiamati a gestire sui territorio ha detto - un'emergenza senza precedenti e che rappresentano il punto di riferimento delle comunità. È necessaria una cabina di regia che diffonda solo notizie ufficiali».